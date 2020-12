Allerta Meteo Veneto: stato di attenzione per forti nevicate

La Protezione Civile del Veneto ha dichiarato lo Stato di Attenzione per nevicate – modificabile in fase di Preallarme – dalle ore 6:00 di domani fino alla mezzanotte del 2 gennaio nei fondivalle prealpini, e dalle 6.00 di domani fino alle 14.00 del 3 gennaio nelle zone montane. A partire dalla mattinata di domani fino alla mattinata di sabato 2 gennaio si prevedono precipitazioni diffuse, consistenti sulle zone centro-settentrionali del Veneto, inizialmente nevose fino a bassa quota nei fondovalle prealpini, in successivo rialzo intorno ai 700-1000 metri, con accumuli di neve consistenti oltre i 1000-1200 metri, specie sulle Dolomiti.