Allerta Meteo Veneto, prosegue l’attenuazione del maltempo: stato di preallarme per il Fratta-Gorzone

Il Meteo regionale del Veneto segnala anche per la giornata di oggi l’assenza di precipitazioni, salvo eventuali piogge occasionali e modeste. Domani, venerdì 11 dicembre, fino a buona parte del pomeriggio le precipitazioni continueranno ad essere generalmente assenti con probabilità – bassa sulle zone orientali e medio-bassa sul resto della regione – di fenomeni perlopiù modesti e sparsi. Il limite delle nevicate è previsto a circa 500-800 metri sulle Dolomiti e 700-1000 metri sulle Prealpi.

In considerazione degli eventi atmosferici, il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile della Regione, oggi alle 14.00, ha emesso un avviso di criticità valido fino alle 20.00 di domani. Vengono confermati: lo stato di “preallarme” (allerta “Arancione”) soltanto per la Rete idraulica principale del Bacino “Basso Brenta-Bacchiglione” (Pd, Vi, Vr, Ve, Tv ) in riferimento al Fratta-Gorzone dove si prevedono livelli idrometrici ancora sostenuti. Sulle rimanenti zone del bacino è da considerarsi lo stato di “Attenzione”, fissato anche per la rete idraulica secondaria. lo stato di “Attenzione” per criticità idrogeologica nei seguenti bacini: “Alto Piave” (Bl), “Piave Pedemontano” (Bl, Tv), “Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone” (Vi, Bl, Tv, Vr). In quest’ultime aree, l’elevata saturazione dei terreni può determinare ancora fenomeni franosi. stato di “Attenzione” per le reti principale e secondaria del bacino “Livenza-Lemene-Tagliamento” (Ve, Tv).