Allerta Trentino Alto Adige, in arrivo forti nevicate: possibili oltre 1,5 metri di accumulo

In Trentino Alto Adige la macchina della Protezione civile e’ in allerta per le copiose nevicate che dovrebbero iniziare all’alba di domani per esaurirsi nella giornata di domenica. Il servizio meteo della Provincia Autonoma di Bolzano avverte che in alcune aree di alta montagna potrebbero cadere anche oltre 1,5 metri di neve. Oltre i 1.200 metri potrebbe accumularsi neve fresca fino a 80 centimetri. Sono previsti fiocchi bianchi anche a Bolzano, Trento e Merano ma nel corso delle ore la neve dovrebbe tramutarsi in pioggia.

Sono previsti, vento in quota e un ulteriore abbassamento delle temperature sia in montagne che a fondovalle. In Alto Adige e’ ‘allerta Alfa’ e le autorita’ provinciali consigliano a tutti i cittadini di evitare gli spostamenti non necessari. In Trentino e’ decretata ‘allerta gialla’ e la Protezione civile avverte di porre la massima attenzione per possibili smottamenti, esondazioni e valanghe.