Alluvione Bitti, Briatore apre un conto per aiutare la sua Sardegna: “la gente ha bisogno adesso non tra sei mesi” [VIDEO]

L’alluvione di Bitti ha piegato un paese intero: in Sardegna serve aiuto per poter ripristinare la situazione nel Nuorese, e sono in tantissimi che stanno cercando di dare una mano. Qualche giorno fa, sui social, Flavio Briatore aveva mostrato tutta la sua solidarietà a Bitti, paese che conosce bene, dove ha tanti amici e, adesso, ha deciso di lanciare un appello sui social, invitando i suoi follower ad aiutare il paese del Nuorese.

“Voglio dare un saluto e un abbraccio affettuoso a Bitti in Sardegna e a tutti i suoi abitanti. Voi sapete che li’ e’ successa tragedia, una inondazione ha annullato il paese, ci sono stati tre morti e il paese e’ in una difficolta’ incredibile. Oggi c’e’ un mio collaboratore sul posto per vedere quali sono le necessita’ per ricominciare una vita normale. Mi dicono che manca tutto e in questo momento bisogna fare qualcosa“, ha dichiarato Flavio Briatore in un video pubblicato sui social.

Briatore, proprietario del Billionaire, è il primo ad esporsi per aiutare Bitti: “Voglio ripristinare il panificio, mettere i fondi a disposizione perche’ possa riprendere a produrre pane al piu’ presto, me ne occupero’ io personalmente. Ma anche voi dovete dare una mano: la gente ha bisogno adesso non tra sei mesi.” Così il famoso imprenditore italiano ha deciso di aprire un conto che avrà il nome di “Billionaire Bitti emergenza”, gestito”da sei persone di Bitti, che conosco , sono tutti ragazzi eccezionali. Cerchero’ di coinvolgere tutti i nostri clienti di Dubai, Montecarlo, Londra ma anche italiani. Dovete cliccare sul mio account Instagram e li’ troverete tutte le informazioni. Mi raccomando siamo genererosi“.