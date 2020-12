Alluvione in Sardegna: l’Esercito lascia Bitti, oltre 750 interventi dopo il nubifragio

Due settimane di lavoro e oltre 750 interventi: ieri i militari dell’Esercito e gli uomini del Corpo forestale regionale hanno lasciato Bitti, sul posto sin dal giorno successivo al nubifragio del 28 novembre.

Il primo cittadino Giuseppe Ciccolini ha ringraziato i soccorritori: “L’aiuto e l’opera che avete regalato alla nostra comunità ha per noi un grande valore umano e sociale. Non ci dimenticheremo mai di questa vostra presenza in uno dei periodi più bui nella storia della nostra comunità. L’augurio è di rivedervi a Bitti, in tempi normali, ospiti magari in quelle famiglie che avete aiutato a riprendersi“.

L’Esercito è stato presente con 50 uomini del Genio guastatori della Brigata Sassari, che hanno operato con l’ausilio di pale, escavatori e camion per liberare le vie del paese da fango e detriti.