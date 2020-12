Tanta paura ma per fortuna l’incidente in elicottero che si è verificato a Reinswald in Val Sarentino in Alto Adige non ha avuto conseguenze gravi. Un piccolo elicottero da turismo con 7 occupanti è precipitato oggi pomeriggio. Cinque persone sono rimaste illese, due quelle ferite in maniera non grave, un bambino di 10 anni che ha riportato un trauma alla schiena e un adulto che nell’incidente ha riportato una contusione ad una spalla.

L’elicottero era decollato dall’aeroporto di Bolzano ed e’ precipitato su un campo innevato nei pressi del Marhof a San Martino in Val Sarentino. Le persone a bordo sono riuscite ad uscire dal velivolo prima che s’incendiasse (vedi foto della gallery scorrevole in alto). Le indagini sono a cura dei carabinieri. Sul luogo dell’incidente i vigili del fuoco volontari di Campolasta e Reinswald, un’ambulanza della Croce Bianca e l’elicottero d’emergenza Pelikan 2.