Meteo – In questi ultimi giorni che precedono le festività del Natale, l’Europa, ad eccezione delle Isole Britanniche e del settore sudorientale, è dominata dall’Anticiclone. Una forte dorsale dalla Russia copre l’Est Europa, mentre un’altra è presente sul Mediterraneo e sta portando temperature molto alte per il periodo, in particolare, in Italia, Francia e Spagna. Nel nostro Paese, i valori maggiori si registrano al Centro-Sud, ma anche quelli registrati in Piemonte sono molto rilevanti, considerando che sulle Alpi, ci sono valori primaverili con +14°C oltre i 1.300 metri.

Tra le massime più significative registrate oggi in Italia, aggiornate alle ore 15:40, segnaliamo: +21°C a Brindisi, +20°C a Castrovillari, +18°C a Palermo, Crotone, +17°C a Napoli, Reggio Calabria, Cosenza, Messina, Chieti, +16°C a Roma, +15°C a Imperia, +14°C a Massello, Angrogna, +13°C a Monastero di Lanzo, Paesana, +12°C a Cuneo, dove in questo periodo dell’anno, la media delle massime è di +6°C scarsi.

Anche tra Spagna e Francia, soprattutto nella zona di confine, si registrano punte massime di +20-21°C. Tra i valori più rilevanti, segnaliamo: +21°C a Santander, +20°C a Biarritz, Pau, +19°C ad Alicante, Lagarrigue, +18°C a Malaga, Bordeaux, +16°C a Barcellona, Bourges, Tolosa, +15°C a Parigi.

L’anticiclone continuerà a dominare l’Europa anche nei prossimi giorni prima di una drastica svolta: nella notte tra 24 e 25 dicembre, si avvicinerà un “ciclone artico” che porterà neve, freddo e maltempo proprio per i giorni clou delle festività.

Per monitorare il maltempo in atto, ecco le migliori pagine del nowcasting: