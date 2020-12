Anziana muore in una Rsa, i parenti vengono avvisati dopo tempo e trovano la bara chiusa vicino ai rifiuti

Le Rsa sono in pieno dramma, ormai da mesi. Con gli anziani che rappresentano da sempre la fascia più debole e suscettibile al Covid, l’attenzione e la tensione nelle case di riposo sono altissime. Ci sono degli eventi, poi, che lasciano basiti, come quello accaduto in provincia di Rieti, dove la bara di un’anziana signora è stata letteralmente abbandonata tra i rifiuti. E’ successo in una casa di riposo di Montebuono, dove una donna di 87 anni è morta a causa del Covid-19. Secondo quanto ricostruito, i parenti hanno saputo del decesso solo dopo ore e giunti nella Rsa per dare l’estremo saluto e portare il feretro in chiesa, si sono trovati davanti la bara lasciata all’aperto, vicino a dei sacchi dei rifiuti.

La famiglia ha ovviamente sporto denuncia ai carabinieri e la foto della bara sta facendo il giro del web. La Regione Lazio, invece, ha richiesto alla Asl “l’ispezione e una relazione sui fatti riguardanti la Rsa Montebuono di Rieti e il decesso della signora Tesolina Bernardini di 87 anni e la gestione della morte“. Lo rende noto l’Unità di crisi Covid-19 della Regione Lazio, sottolineando che “i fatti di cronaca riportati sui quotidiani sono gravi ed è necessario appurare procedure ed eventuali negligenze”.