Arabia Saudita: esplosione a bordo di una petroliera al largo di Gedda

Esplosione al largo del porto di Gedda, in Arabia Saudita: la deflagrazione, seguita da incendi, si è verificata a bordo di una petroliera di un armatore di Singapore che ne ha sottolineato l’origine “esterna”. Le autorità saudite non hanno confermato immediatamente l’esplosione.

Secondo l’Office of Maritime Trade Operations del Regno Unito lo scoppio è avvenuto domenica, davanti al porto sul Mar Rosso, centro di distribuzione del colosso petrolifero saudita Aramco.

L’esplosione è avvenuta mentre la petroliera scaricava il petrolio nel porto di Gedda. L’equipaggio ha estinto l’incendio e nessuno è rimasto ferito. “E’ possibile che ci sia stata una fuoriuscita dalla nave“, ha precisato la compagnia di navigazione, “ma non è confermato e le strumentazioni indicano che i livelli di petrolio sono gli stessi di prima dell’incidente“.

La nave riesce a caricare tra le 60 e le 80 mila tonnellate di petrolio o distillati.