Archeologia: scoperte in Cina oltre 100 tombe antiche riemerse lungo un tratto del fiume Giallo [FOTO]

Oltre 100 tombe risalenti a 2.200 anni fa sono state ritrovate vicino a un tratto del fiume Giallo nella città di Luoyang, nella provincia dell’Henan, nella Cina centrale. Sulla base delle forme e dei materiali delle tombe, gli archeologi del Luoyang City Cultural Relics and Archaeology Research Institute sono convinti che esse siano risalenti alla dinastia Han (202 a.C. – 220 d.C.). Le tombe erano originariamente situate su una piattaforma sulla riva sud di un tratto del fiume Giallo nel villaggio di Lijiazhuang a Luoyang.

E’ inoltre opinione degli archeologi, che l’estate scorsa il fiume in piena abbia spazzato via la piattaforma ed eroso parte della riva, causando il riemergere delle tombe dopo che il livello dell’acqua si è abbassato. Per via delle complesse condizioni del luogo in cui si trovano le tombe, gli archeologi stanno ancora elaborando dei piani di rilevamento, prima che qualsiasi ulteriore intervento archeologico possa essere effettuato.