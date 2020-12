Il maltempo rovina i piani delle vaccinazioni in Italia: slitta l’arrivo di 40 mila dosi Pfizer in Piemonte

Il maltempo ha colpito oggi tutto il Piemonte e anche il programma di vaccinazioni ne risente: le 40 mila dosi di vaccino Pfizer contro il coronavirus attese per domani nella Regione Piemonte arriveranno con un po’ di ritardo a causa della neve e delle condizioni meteorologiche. Si tratta di uno slittamento di un giorno solo: le 40mila dosi arriveranno in Piemonte mercoledì: la comunicazione è arrivata nel corso nella riunione in videoconferenza con la struttura commissariale a Roma. La Regione precisa che lo slittamento è dovuto a ragioni logistiche legate alla neve.