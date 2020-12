L’astronauta ESA Matthias Maurer, di nazionalita’ tedesca, e’ stato assegnato ufficialmente al suo primo volo sulla Stazione Spaziale Internazionale nel corso di un incontro dei rappresentanti delle agenzie spaziali americana, russa, giapponese, canadese e europea, tenutosi agli inizi di dicembre. La missione di Matthias e’ prevista per l’autunno 2021 e sara’ il secondo astronauta dell’ESA a volare nell’ambito del Commercial Crew Program (Programma per Equipaggio Commerciale) della Nasa, con lancio previsto dal Kennedy Space Center dell’agenzia in Florida, come parte di SpaceX Crew-3, insieme agli astronauti della Nasa Raja Chari e Thomas H. Marshburn.

Nell’ambito di questa missione, l’astronauta tedesco vivra’ e lavorera’ in orbita per circa sei mesi, eseguendo esperimenti scientifici e operazioni per conto di ricercatori e partner internazionali di tutto il mondo.

Il Direttore Generale dell’Esa Jan Woerner guarda con entusiasmo alla prima missione di Maurer e ricorda che la Stazione Spaziale e’ un brillante simbolo di cio’ che possiamo raggiungere quando nazioni da tutto il mondo lavorano insieme. “Il lavoro che svolgiamo sulla Stazione Spaziale Internazionale aiuta a migliorare la vita sulla Terra mentre andiamo avanti verso la luna”, ha commentato. “Due missioni europee nel 2021 ci consentono di eseguire ancora piu’ scienza e ricerca vitale in collaborazione con i nostri partner internazionali. Sono lieto di vedere questa grande collaborazione continuare da oltre 20 anni dopo il lancio del primo equipaggio“.

Chi è Matthias Maurer

Matthias e’ ufficialmente entrato a far parte del Corpo Astronauti dell’ESA nel 2015 ed e’ l’unico astronauta dell’ESA che non ha ancora partecipato a una missione nello spazio. Originario dello stato del Saarland nel sud-est della Germania, Matthias ha studiato in quattro diversi Paesi, ottenuto un dottorato in ingegneria della scienza dei materiali e raggiunto riconoscimenti a livello nazionale per la ricerca eccezionale. Nel 2016 ha partecipato alla missione analoga NASA NEEMO 21, trascorrendo un totale di 16 giorni sotto il mare facendo parte dell’equipaggio per il test di strategie di esplorazione e strumenti per future missioni su Marte. Ha partecipato all’addestramento di sopravvivenza in mare al largo delle coste della Cina insieme alla collega astronauta dell’ESA Samantha Cristoforetti e a sette taikonauti cinesi. Ha inoltre preso parte a diverse esercitazioni di addestramento geologico sul campo, in relazione a future esplorazioni lunari. Prima della sua assegnazione, Matthias era di base presso il Centro Europeo Addestramento Astronauti dell’ESA a Colonia, Germania, dove gestiva il progetto per lo sviluppo della struttura di simulazione Luna Moon dell’Esa.

Il Direttore dell’Esplorazione Umana e Robotica dell’ESA, David Parker, afferma che questo volo di Matthias, e il secondo volo dell’astronauta ESA Thomas Pesquet prima di lui, testimoniano un forte impegno europeo verso l’esplorazione spaziale, mostrato dagli Stati Membri nell’ambito della conferenza a livello ministeriale Space19+ dell’ESA nel 2019. “Con un aumento del 30% nell’investimento annuale, siamo in grado di continuare i voli europei per la Stazione Spaziale al ritmo di almeno uno all’anno, assicurando che l’Europa sia ben rappresentata nello spazio”.