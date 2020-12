L’astronauta Luca Parmitano: “La diversità è una ricchezza straordinaria, il valore della disabilità è una grande fonte d’ispirazione”

In occasione dell’evento “Palestra delle Idee”, iniziativa lanciata dal Comitato Italiano Paralimpico, l’astronauta italiano dell’ESA Luca Parmitano si è soffermato sul concetto di diversità, sul suo significato e valore: “Il fatto che esista un mondo unico è straordinario. Mi piace pensare che non ci siano persone basse, normali, alte o disabili. Siamo tutti insieme con abilità diverse: c’è chi è in grado di fare certe cose e chi altre. La diversità è una ricchezza straordinaria che dobbiamo prendere in considerazione. Il valore della disabilità è una grande fonte d’ispirazione per me,” ha affermato Parmitano, che ha citato l’esempio di Alex Zanardi: “Un giorno Alex si è svegliato e ha dovuto scegliere quello che era rimasto. Lui ha creato una vita attorno a questo. Ho avuto la fortuna di incontrarlo e gli auguro di riprendersi il più in fretta possibile. La sfida è un ostacolo che noi pensiamo di non poter superare ed è ispirata da gente come Zanardi e dallo stesso Luca Pancalli. Non c’è differenza tra gli atleti, lo sport mette tutti insieme: questo concetto non esiste in nessun altro campo“.