Astronomia, rilevato per la prima volta il campo magnetico di un esopianeta: fattore positivo per l’abitabilità

Il campo magnetico di un pianeta è importante in quanto riesce a proteggerlo dalle pericolose radiazioni stellari. Questo rappresenta un fattore positivo per quanto riguarda l’abitabilità del pianeta stesso. Ora per la prima volta è stato rivelato il campo magnetico di un esopianeta. Lo studio che ha portato a questa scoperta è stato pubblicato sulla rivista scientifica Astronomy & Astrophysics.

A rivelare l’esistenza del campo magnetico, sul genere di quello posseduto da Giove o dalla stessa Terra, sono stati dei segnali radio provenienti da un esopianeta nel sistema Tau-Bootis. Il segnale è stato rilevato grazie al radiotelescopio europeo Lofar, una rete di 50mila antenne collocate in tutta Europa e in grado di operare a frequenze molto basse, un dominio energetico ancora poco esplorato.

Tau-Bootis è un sistema binario a cinquanta anni luce dalla Terra ed ospita (almeno) un gigante gassoso in orbita stretta, battezzato Tau Bootis-b. Fino ad ora le ricerche avevano stabilito la massa e le orbite di numerosi esopianeti, ma è la prima volta che viene rilevato anche un campo elettromagnetico. Per quanto riguarda la questione abitabilità, tuttavia, in questo caso Tau-Bootis-b sarebbe comunque troppo caldo.