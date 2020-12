Dopo la Grande Congiunzione che ha affascinato milioni di persone lo scorso 21 dicembre, stasera ci attende un nuovo incontro cosmico, l’ultimo “bacio” dell’anno: protagonisti Marte e la Luna.

Nella serata di oggi, 23 dicembre, il Pianeta Rosso e e il nostro satellite, appena oltre la fase di Primo Quarto, si incontrano nella costellazione dei Pesci: si possono osservare inizialmente a sud, e seguire nel loro percorso verso ovest.

Quali pianeti si possono ammirare stasera? Marte si può ammirare dopo il tramonto del Sole a sudest, successivamente culmina a sud e si sposta verso ovest. Venere si può ammirare sull’orizzonte orientale un paio d’ore prima dell’alba. Giove, protagonista, insieme a Saturno, di una congiunzione storica il 21, ma pian piano si abbassa sull’orizzonte occidentale ed è possibile ammirarlo solo per circa un’ora e mezza dopo il tramonto del Sole, in seguito tramonta a sudovest. Saturno e Giove si trovano nelle medesime condizioni di osservabilità. Mercurio è difficile da scorgere prima del sorgere del Sole, molto basso sull’orizzonte orientale. Urano si può scorgere (per mezzo di telescopio) mentre culmina a sud nelle prime ore della notte, in seguito tramonta a sudovest. Nettuno si può osservare (per mezzo di telescopio) a sudovest nella prima parte della notte.

Per quanto riguarda invece le costellazioni, nel mese di Dicembre tornano protagoniste le grandi costellazioni invernali: a sudovest si avviano al tramonto Capricorno, Acquario e Pesci, sostituite a sudest da Orione, Gemelli e Toro.

A occidente possiamo ancora osservare il grande quadrilatero di Pegaso, Andromeda, Perseo, l’Ariete. A oriente ammiriamo Cancro e Leone.

A Nord, vicino all’Orsa Minore, possiamo osservare Cassiopea, Cefeo e l’Orsa Maggiore.