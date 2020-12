Manomesso l’impianto di filodiffusione: a Vieste un audio porno sostituisce le canzoni di Natale [VIDEO]

L’emergenza coronavirus e la pandemia, fortunatamente, non hanno fatto perdere la voglia di ridere e scherzare, anche con un pizzico di… cattivo gusto. Arriva da Vieste un video che sta lasciando tutti a bocca aperta, ma sono tanti coloro che non riescono a trattenere le risate. Nel comune italiano in provincia di Foggia alcuni hacker hanno manomesso l’impianto di filodiffusione della musica per le strade e, al posto della canzoni di Natale è stato mandato un audio porno. Dalle casse piazzate lungo la città provenivano suoni imbarazzanti, che hanno lasciato sopresi i passanti.

Audio porno nelle strade di Vieste, le reazioni

Il vicesindaco di Vieste non ha di certo apprezzato il gesto di qualche teppistello: ‘L’intelligenza umana ha dei limiti, la stupidità no’: “è stato manomesso l’impianto di filodiffusione, installato lungo le vie del paese, sostituendo le musiche natalizie con un audio sconcio. Mi chiedo: ma delle simili bravate cosa hanno prodotto? Sinceramente pensare che dei ragazzi si divertano nel rovinare l’atmosfera natalizia ricreata per i nostri bambini in questo momento già difficile mi rammarica molto. Ad ogni modo si provvederà a sporgere le dovute denunce per individuare i responsabili di queste azioni poco edificanti. Come concludere? L’intelligenza umana ha dei limiti, la stupidità no”, ha scritto sui social Rossella Falcone.