Gli auguri di Natale di Lino Banfi: “Anche se siamo di meno, che ce ne frega! Almeno non ci attaccano niente” [VIDEO]

Lino Banfi ha mandato un videomessaggio ai Lunatici di Rai Radio2, la trasmissione condotta da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio, in diretta dalla mezzanotte alle sei del mattino dal lunedì al venerdì notte, che sarà in rigorosa diretta anche nella notte di Natale.

Il popolare attore pugliese ha fatto a tutti i suoi auguri di Natale, mandando un messaggio: “Ciao Lunatici di Radio2, a tutti Lunatici di buoni sentimenti, fate buon Natale con pochi parenti. Per una volta, anche se siamo di meno, che ce ne frega! Il Natale passa, no? Però almeno non ci attaccano niente. Auguri a tutti“.