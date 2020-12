Australia, grande festa nella Notte di San Silvestro: fuochi d’artificio e grandi folle per l’inizio del 2021, FOTO e VIDEO da Sidney

E dopo la Nuova Zelanda, anche in Australia grandi feste e maxi assembramenti per l’inizio del nuovo anno. Il 2021 anche in Australia, come in Nuova Zelanda, è stato festeggiato in grande stile. Magari non con i milioni di persone a cui sono abituati a quelle latitudini, ma nonostante le restrizioni molti hanno deciso di festeggiare all’aperto, tutti assieme. L’Australia ha accolto il nuovo anno con uno spettacolare spettacolo pirotecnico su Sydney che è stato trasmesso sulle televisioni per milioni di persone in tutto il mondo.

L’iconico ponte del porto è stato illuminato dopo che gli spettatori online hanno assistito alle esibizioni dal vivo di artisti locali e internazionali. Tutti i residenti sono stati ammessi nel centro di Sydney previa prenotazione. Due ore prima, anche Nuova Zelanda ha celebrato il 2021 con uno meraviglioso spettacolo di fuochi d’artificio e luci ad Auckland.