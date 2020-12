Auto sulla folla a Treviri: il bilancio si aggrava, tra le vittime anche un bimbo di 9 mesi. “Procedeva a zig zag per andare a colpo sicuro” [FOTO]

E’ di quattro vittime e 15 feriti, alcuni anche gravi, il bilancio dell’incidente avvenuto oggi a Treviri, in Renania settentrionale-Vesftalia, dove un’auto ha travolto la folla nelle zona pedonale della citta’. E’ quanto dichiarato dal ministro dell’Interno del Land, Roger Lewentz. Tra le vittime vi e’ un bambino di nove mesi. Oltre ai 15 feriti, si contano numerose persone con trauma psicologico.

Il conducente del mezzo e’ un tedesco di 51 anni, nato a Treviri e residente nel circondario di Treviri-Saarburg. L’uomo “procedeva a zig zag” con lo scopo di “andare a colpo sicuro“, ha affermato Lewentz. Arrestato, l’uomo non ha collaborato all’interrogatorio: rispondera’ di omicidio e lesioni aggravate ai danni di diverse persone. Il movente del sinistro rimane, quindi, da chiarire, ma non vi sono prove di una motivazione politica. Il conducente dell’auto non risulta noto all’apparato di sicurezza tedesco come pericoloso, ossia capace di compiere reati violenti con movente politico come gli attentati terroristici. Il procuratore Peter Fritzen, nel corso di una conferenza stampa, ha affermato che l’uomo viveva da quattro giorni nella sua auto ed era senza fissa dimora e che non aveva precedenti penali.

Il 51enne era ubriaco al momento dello schianto sulla folla, ha detto il procuratore precisando che gli esami tossicologici hanno mostrato un tasso alcolemico di 1,4 grammi per litro. Secondo Frintzen, l’uomo soffrirebbe anche di problemi psicologici. Come riferisce il quotidiano “Bild”, il magistrato si e’ espresso a seguito di una prima perizia psichiatrica condotta sull’autore del sinistro. Dall’esame sono risultati i sintomi di un disturbo mentale.

“Penso che sia il giorno più nero per la città di Treviri dalla seconda guerra mondiale”. Lo ha dichiarato in conferenza stampa il sindaco di Treviri, Wolfram Leibe. Il sindaco di Treviri ha quindi ringraziato i quasi 700 tra soccorritori e forze di sicurezza che nel pomeriggio hanno permesso l’arresto del responsabile in brevissimo tempo.