I bambini distruggono l’albero di Natale? Amazon ha la soluzione: le originali decorazioni per i più piccini

Come evitare che i bambini rovinino l’albero di Natale? Questa è una domanda che tantissimi genitori, soprattutto neo-genitori, si pongono ogni anno con l’avvicinarsi delle festività natalizie. I bambini sono attratti dalle luci dell’albero di Natale, oltre che dalla novità di vedere qualcosa di nuovo, maestoso e colorato in casa e, dunque, soprattutto quando riescono a sfuggire all’attenzione dei genitori, si avvicinano curiosi e, inevitabilmente toccano l’albero, rischiando di farlo cadere, di rompere qualche decorazione e farsi male.

Come evitare che i bambini distruggano l’albero di Natale?

La soluzione è semplicissima! Non servono recinzioni, basta semplicemente coinvolgere i piccolini e consentire loro di essere partecipi nel momento in cui si addobba l’albero, dando loro un albero tutto per sè. Su Amazon ci sono tantissime soluzioni, ma le più gettonate sono alberi di Natale in feltro, da attaccare alla parete, che i piccoli possono decorare con tanti addobbi, sempre in feltro, attaccandoli e staccandoli come più gli piace. I bambini in questo modo si concentrano sul loro albero, distogliendo l’attenzione dall’albero di Natale ‘vero’.

Esiste anche una versone gonfiabile di albero di Natale, solitamente per esterno, ma adattissimo ai più piccini, perchè non è possibile distruggerlo: