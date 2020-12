Battuta d’arresto per Starship: il test del nuovo razzo SpaceX fermato all’ultimo secondo

La scorsa notte è stato annullato all’ultimo secondo il test del nuovo prototipo di razzo SpaceX, abortito a causa di un problema al motore: la cancellazione del test è stata innescata dallo spegnimento automatico del motore stesso.

Il test del prototipo di Starship, con il numero di serie 8, proseguirà nei prossimi giorni: lo scopo degli esperimenti è testare i singoli elementi del nuovo razzo.

Secondo i piani del fondatore di SpaceX Elon Musk, Starship sarà completamente riutilizzabile ed è destinato a trasportare merci e persone sulla Luna e su Marte.

Il veicolo Starship di SpaceX guiderà la conquista dello Spazio

Starship, il gigantesco razzo di SpaceX progettato per mandare i primi uomini su Marte, potrebbe svolgere un ruolo chiave nel costruire anche una base permanente sulla luna ma per completare il progetto, potrebbe subire alcune modifiche.

Il veicolo in acciaio inossidabile, attualmente in sviluppo in Texas, è progettato per inviare fino a 150 tonnellate di cargo o 100 persone nello spazio alla volta. È completamente riutilizzabile e utilizza ossigeno liquido e metano. Su di esso si basano le missioni più ambiziose di SpaceX nei prossimi anni. Con Starship, l’uomo potrebbe volare fino a Marte, rialimentarlo utilizzando le risorse del pianeta e tornare sulla Terra sempre con lo stesso veicolo.

Musk ha intenzione di portare i primi veicoli su Marte entro il 2022, con l’obiettivo di creare una città sul Pianeta Rosso prima del 2050. Ma SpaceX non dimentica la Luna. Paul Wooster, ingegnere di SpaceX, ha affermato ad ottobre 2019 che la compagnia può costruire una base sulla Luna e allo stesso tempo costruirne una su Marte.

Non è una sorpresa che gli Starship lunari possano far parte della base lunare. I piani di SpaceX per la città su Marte, infatti, includono l’invio di una serie di Starship cargo, che rimarranno sul Pianeta Rosso e aiuteranno a supportare le future missioni con equipaggio per creare la prima base marziana.

Ma non è finita qui. SpaceX sembra considerare diverse configurazioni di Starship, in versione sia cargo che con equipaggio. In quest’ultima, prevede cabine fino a 100 persone in stanze di 2 o 3 persone. Un’altra versione potrebbe consentire voli sulla Terra, per spostare fino a 1.000 persone per volo tra le grandi città del mondo in meno di un’ora.