Brexit: UE e Regno Unito pronte ad annunciare intesa, ratifica dal 28

I negoziatori hanno lavorato tutta la notte per mettere a punto i dettagli: Regno Unito e Unione Europea stanno per annunciare lo storico accordo commerciale post-Brexit. Dopo mesi di stop-and-go, l’intesa completerà formalmente la separazione del Regno Unito dall’UE, a 4 anni e mezzo dal referendum del giugno 2016, assicurando un accordo sul commercio delle merci senza tariffe e dazi e la cooperazione in vari settori, dalla sicurezza all’aviazione.

E’ atteso in mattinata l’annuncio a Bruxelles e anche una conferenza stampa del premier Boris Johnson che si rivolgerà alla nazione.

Il processo di ratifica nei rispettivi Parlamenti dovrebbe iniziare dal 28 dicembre.