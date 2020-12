Nell’attesa di potersi lasciare un anno molto duro alle spalle, è il momento giusto per fare gli auguri di Buone Feste e Buon Natale 2020 alle persone care.

Ormai il giorno di Natale è molto vicino, ecco perché, per l’occasione, proponiamo (gallery in alto) tante immagini e GIF da condividere in questi giorni prefestivi.