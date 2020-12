Buone notizie sul fronte influenza: incidenza bassa in tutte le regioni

Secondo il report Influnet dell’Istituto Superiore di Sanità, relativo alla 52ª settimana (dal 21 al 27 dicembre), l’incidenza delle sindromi simil-influenzali continua ad essere “stabilmente sotto la soglia basale, con un valore pari a 1,5 casi per mille assistiti. Nella scorsa stagione in questa stessa settimana il livello di incidenza era pari a 3,9 casi per mille assistiti“.

Dall’inizio della sorveglianza gli italiani colpiti dall’influenza sono stati 1,2 milioni: nella 52ª settimana i nuovi casi sono stati 92.200.

“Causa emergenza Covid-19, la Provincia autonoma di Bolzano e quella Trento, Sardegna, Campania, Basilicata e Calabria non hanno attivato la sorveglianza“, hanno precisato gli esperti ISS. La Valle d’Aosta è l’unica regione con incidenza sopra la soglia basale.