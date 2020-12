Cadaveri dei visoni riemersi dalla terra: la Danimarca annuncia la riesumazione di 4 milioni di esemplari per la cremazione

Il mese scorso ha destato un po’ di preoccupazione uno strano fenomeno avvenuto in Danimarca: diverse carcasse di visoni abbattuti, sepolti in un’area militare nell’ovest del Paese, sono riemerse dalla terra a causa dell’azoto e del fosforo prodotti dalla loro decomposizione creando un rischio di contaminazione dell’aria. Secondo la Bbc la Danimarca ha deciso di riesumare circa 5 dei 15 milioni di visoni abbattuti perchè portatori di una variante del coronavirus per cremarli.

Visoni riemersi dalla terra

I casi registrati sono diversi, l’ultimo è stato segnalato in un centro di addestramento militare a Holsterbo, come comunicato dal portavoce della polizia nazionale, Kristensen alla stazione radio Dr. Il fenomeno è dovuto alla scarsa quantità della terra posta sopra i cadaveri che gonfiati dai gas della decomposizione tornano alla luce facendo pressione sul terreno soprastante.