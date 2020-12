In Camerun scoprono per la prima volta le scale mobili: scene esilaranti dal nuovo centro commerciale [VIDEO]

A volte diamo per scontate cose che per altre persone, popolazioni, paesi, non lo sono affatto. Ma solo quando vediamo reazioni strane, quasi incredibili, ci rendiamo conto di ciò, come per il caso delle scale mobili in Camerun che sta diventando virale nelle ultime ore.

Cosa è accaduto?

Lo scorso 17 novembre ha aperto in Camerun un nuovo centro commerciale, il Grand Mall di Douala. In tantissimi hanno fatto file interminabili per poter entrare nel nuovo centro commerciale, la cui più grande attrazione sembrano essere le scale mobili. Proprio così! Il progetto del nuovo centro commerciale, che si estende per 18.500 metri quadri e ha 640 posti auto, 5 cinema, un supermercato Carrefour, 160 negozi, 22 ristoranti e una spa, è costato 121 milioni di euro. Il nuovo Carrefour market del Grand Mall, il più grande centro commerciale dell’Africa centrale, ha fatto conoscere per la prima volta alla popolazione del Camerun le scale mobili, a noi note sin da piccolissimi.

Tra stupore e incertezze, i camerunensi hanno avuto qualche difficoltà ad utilizzare questo ‘mostruoso mezzo” e sui social spopolano le esilaranti immagini.

Come hanno reagito i camerunensi?

Bisogna precisare che c’è stato bisgono l’aiuto di guardie giurate che spiegassero alla popolazione il funzionamento delle scale mobili, ma nonostante la loro presenza si sono registrati tantissimi goffi e divertenti incidenti. Persone che prendevano le scale contromano, altre che si aggrappavano al passamano restando inchiodati su un punto e rischiando brutte cadute, altre che le cadute se le sono fatte eccome e se le ricorderanno a lungo.

I