Candele profumate, il regalo perfetto per Natale: quale scegliere? Tante proposte tra i bestseller di Amazon, scopriamo il loro significato

Il Natale è alle porte e nonostante la pandemia, o forse proprio a causa di essa, le persone hanno una grande voglia di trascorrere delle festività magiche. Seppur con delle restrizioni pesanti, che non permetteranno di potersi riunire per i tradizionali cenoni di vigilia di Natale e di Capodanno, la popolazione vuole un Natale speciale, fatto di doni di valore, ma non valore ‘economico’, bensì che siano di qualità, fatti col cuore e con amore. Tra i bestseller di Amazon spuntano le candele profumate. Questi profumatissimi oggetti sono gettonatissimi per i regali di Natale, un’idea semplice dal bellissimo significato.

Perchè regalere candele profumate?

Donano armonia e calore all’ambiente, oltre a profumarlo. Inoltre regalare una candela significa dare lucentezza e bagliore nella vita di chi la riceve.

Quale è il significato delle candele?

La candela rappresenta l’anima, mentre la fiamma simboleggia la preghiera che rivolgiamo a Dio o a qualsiasi entità. La candela rapprenseta il potere del fuoco, ma cela in se stessa ance gli elementi dell’acqua (la cera che si scioglie), la terra (la cera) e l’aria (il fumo).

Quale candela scegliere?

Le candele si differenziano per colori e per profumazioni, prima di scegliere il dono da fare bisogna esaminare bene tutti gli aspetti delle candele. Ad ogni colore, corrispondono vibrazioni diverse. Scopriamo insieme il significato dei colori delle candele:

Candele bianche: simboleggiano pace, luce, protezione, pace, serenità. Sono inoltre segno di armonia e concentrazione.

Candele gialle: rafforzano la fiducia e stimola l’apertura alla creatività.

Candele rosa: simboleggiano l’amore e i sentimenti, l’amicizia e la capacità di essere comprensivi. Stimolano il benessere psicofisico e l’armonia nelle relazioni.

Candele verdi: simboleggiano prosperità, vengono usate per chiamare la fortuna, la vittoria al gioco, favorire relazioni sociali.

Candele blu: favoriscono le capacità extrasensoriali. Sono protettive e hanno una funzione di guarigione. Apportano calma e armonia interiore

Candele marroni: sono associate al denaro, alla prosperità, agli obiettivi di tipo materiale.

Candele rosse: simboleggiano il desiderio, la passione ma anche la lotta e l’affermazione di sé. Il rosso è collegato all’energia vitale, alla forza e al vigore.

Candele arancioni: simboleggiano la prosperità e il trionfo. L’arancione è infatti un colore che incoraggia, legato all’ambizione, all’entusiasmo, al successo nel lavoro.

Candele viola: questo colore indica la spiritualità, la saggezza e le eredità. Aiuta a liberare la mente

Candele nere: rappresentano le cose che non vogliamo e vengono spesso impiegate se c’è necessita di purificarsi dal male. Aiutano a lasciare andare qualcosa di doloroso

Candele argento: legate alla prosperità e al denaro. Simboleggiano l’energia femminile della luna

Candela turchese: aiuta a raggiungere l’autocontrollo delle emozioni e stimola la comprensione.

Candele dorate: rappresentano l’abbondanza, la ricchezza, lo status sociale elevato. Simboleggiano l’energia maschile del fuoco e del sole.

Scopriamo adesso invece nel dettaglio le profumazioni ed il loro significato.

Fragranze a base di agrumi: regalano sensazioni di gioia e allegria.

Profumazioni a base di lavanda, erbe aromatiche, sandalo e melissa: danno sensazioni di serenità e calma.

Menta, rosmarino e bergamotto: per chi sta vivendo un momento di stress e stanchezza e ha bisogno di ritrovare concentrazione ed energia.

Vaniglia: per regalare una coccola