Capi caldi e confortevoli, Amazon Fashion collabora con due influencer per promuovere brand iconici e Made in Italy: tanti spunti per i regali di Natale

La stagione invernale è alle porte e con essa la voglia di indossare dei capi caldi e confortevoli, che ci permetteranno di affrontare i prossimi mesi al meglio, senza rinunciare a un tocco di stile. Per l’occasione Amazon Fashion ha collaborato con le due influencer Veronica Ferraro e Aya Mohamed creando un lookbook di cinque outfit perfetti per l’inverno e destinati ad essere i nuovi must have di stagione.

Le talent si sono lasciate ispirare dalla selezione moda di Amazon Fashion interpretando secondo il loro gusto alcuni capi chiave, appartenenti a diversi brand iconici e Made in Italy, disponibili su Amazon.it. Veronica Ferraro, la nota trend setter milanese, riconosciuta a livello globale come una delle top influencer italiane, si è divertita ad esprimere sé stessa e il suo stile scegliendo tre look casual, perfetti per essere indossati sia in casa che all’aperto. Nella sua scelta spiccano brand come Calvin Klein, Tommy Hilfiger, Levi’s e Armani Exchange, mixati con gli iconici brand di Amazon Meraki, find. e Aurique.

Aya Mohamed, (aka Milan Pyramid) giovane studentessa di scienze politiche, nata in Egitto e cresciuta a Milano, ha dimostrato la sua passione per la moda interpretando anch’essa dei look adatti alla stagione invernale, includendo alcuni brand di Amazon Fashion come find., Meraki e Aurique e altri marchi della selezione moda di Amazon come United Colors of Benetton, Vans, Geox e Pepe Jeans.

Nella scelta dei loro outfit, Veronica e Aya hanno incluso alcuni accessori resi disponibili da produttori e rivenditori italiani disponibili nella vetrina Made in Italy su Amazon.it, con l’intento di supportare le piccole e medie imprese a livello locale. Sono migliaia i brand presenti nella vetrina Made in Italy, che includono artigiani, PMI e rivenditori italiani di prodotti di marchi terzi, sia nazionali che internazionali. Entrambe le talent indossano un set di Dalle Piane Cashmere, composto da sciarpa e capello nelle versioni panna e nero. A completare i loro outfit, due borse a tracolla in pelle di Parubi, nelle colorazioni verde menta e nero e infine, per Veronica, un secchiello in pelle con frange.