Carlo Conti e la brutta disavventura col Covid: “se riusciamo a comprendere alcune cose da questo anno così tragico arriverà un elemento positivo”

Carlo Conti è solo uno dei tanti personaggi del mondo dello spettacolo ad essere stato contagiato dal coronavirus. Il conduttore toscano è stato ricoverato in ospedale a causa delle conseguenze del Covid, così come il collega Gerry Scotti, col quale scambiava messaggi ogni giorno.

A poco più di un mese dal ricovero Conti è tornato a parlare della sua esperienza a Toscana Oggi: “È stata una brutta disavventura che ho superato con il supporto di medici e infermieri straordinari. Il virus è subdolo, arriva quando meno te lo aspetti e non riesci a capire neppure dove lo hai preso: però c’è, esiste eccome e si diffonde in maniera molto rapida, dunque bisogna stare attenti. In questa seconda fase, a differenza della prima, tutti abbiamo tra parenti, amici e conoscenti qualcuno che lo ha contratto e anche gli scettici credo abbiano capito. Nella settimana all’ospedale ho rafforzato certe convinzioni: quanto la salute e la nostra vita siano una ricchezza, quanto siano importanti la famiglia e certi valori, quanto sia importante, nei limiti del possibile, guardarsi sempre indietro e aiutare gli altri. Mi sono accorto che nei momenti del bisogno si prega sempre più del normale: anche io l’ho fatto e mi sono trovato con piacere a pregare non solo per me ma anche per altri malati che erano in ospedale“.

“Come in tutte le esperienze negative credo anche questa volta ci sia qualcosa da imparare. Spero che una gran fetta dell’umanità riscopra i valori che dicevo e capisca l’importanza di ridimensionare la nostra rincorsa esagerata ad avere sempre di più. Non credo che tutti riescano a percepire queste cose, però se in tanti le comprendiamo, compreso il sottoscritto, allora da questo anno così tragico arriverà un elemento positivo. Mi auguro di poterci tornare ad abbracciare quanto prima nel 2021: un gesto così apparentemente quotidiano ed insignificante al quale non davamo più la grande importanza che invece ha“, ha concluso Conti.