WhatsApp introduce un’importante novità: lanciata la funzione ‘Carrello’, cos’è e come funziona

Gli aggiornamenti nelle App sono costanti e sempre innovative. La famosissima piattaforma di messaggistica WhatsApp ha introdotto una nuova funzione che rivoluzionerà il mondo dell’e-commerce. E’ stata infatti lanciata la funzione ‘Carrello’, giusto in tempo per gli acquisti natalizi, introdotta già ad inizio novembre col pulsante con l’icona di un negozio per accedere ai cataloghi dei prodotti messi in vendita dai profili business.

Come funziona la funzione ‘Carrello’ di WhatsApp?

Basterà cliccare sul tasto introdotto da WhatsApp a novembre e l’utente potrà consultare i prodotti in vendita e procedere all’acquisto. Una volta scelto il prodotto da acquistare si potrà inviare l’ordine con un singolo messaggio, mentre in precedenza bisognava mandare un messaggio per ogni articolo acquistato.

La nuova funzione è disponibile per tutti gli utenti, Android e iOS e permetterà ai commercianti di semplificare il tracciamento degli ordini ricevuti e nella gestione delle vendite. E’ disponibile dall’8 dicembre.