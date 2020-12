Casertana-Viterbese: positivi due giocatori scesi in campi ieri, squadre costrette in campo con 15 casi di Covid

Sono risultati positivi al Covid due dei tre giocatori della Casertana sottoposti ieri a tampone dall’Asl prima della gara interna con la Viterbese (0-3 il risultato) valida per il campionato di Lega Pro; i due calciatori, che hanno dovuto giocare nonostante la febbre, sono scesi in campo in una gara che la Viterbese, che non è stata rimandata nonostante i quindici positivi emersi nei giorni precedenti al match. La Viterbese aveva chiesto di poter rinviare ma la Lega si era rifiutata. Alla fine la Casertana è scesa in campo con nove uomini, tra cui appunto i due calciatori gravati da qualche linea di febbre, piu’ un terzo che non stava bene ma che e’ risultato negativo al tampone.