L’8 dicembre parte il cashback di Natale: tutto quello che c’è da sapere su rimborsi e lotteria scontrini

Parte l’8 dicembre il cashback, il meccanismo che premia i pagamenti con carta di credito, bancomat e app. Ed e’ online il sito Cashlessitalia.it, dove viene spiegato come accedere a tutti i sistemi premianti dei pagamenti digitali, inclusa la lotteria degli scontrini. In particolare, dall’8 al 31 dicembre 2020, con l’extra cashback di Natale, basteranno “10 acquisti con carte di credito, carte di debito, Bancomat e Satispay per avere il 10% di rimborso, fino a un massimo di 150 euro che saranno accreditati – si legge sul sito – nei primi mesi del 2021“.

“Italia Cashless – spiega il sito ufficiale dell’iniziativa – è un piano messo a punto dal Governo per incentivare l’uso di carte di credito, debito e app di pagamento, al fine di modernizzare il Paese e favorire lo sviluppo di un sistema più digitale, veloce, semplice e trasparente”. Per partecipare è necessario avere Spid o la Carta d’Identità elettronica, scaricare l’app IO e, dopo l’avvio del Cashback, abilitare le carte che utilizzate per i pagamenti. E’ previsto un rimborso del 10% usando carte e app. Fino a 300 euro all’anno, cioè fino a 150 euro a semestre con almeno 50 pagamenti. Non vale per gli acquisti online. Il rimborso massimo per singola transazione è di 15 euro.

Nel 2020 c’è anche l’extra Cashback di Natale: dall’8 al 31 dicembre 2020 bastano 10 acquisti con carte di credito, carte di debito, Bancomat e Satispay per avere il 10% di rimborso, fino a 150 euro. Inoltre con il Super Cashback ogni 6 mesi i primi 100.000 cittadini a fare più transazioni avranno 1.500 euro. Quindi è possibile guadagnare fino a 3.000 euro all’anno. Infine, la Lotteria degli scontrini è una lotteria nazionale gratuita che prevede estrazioni settimanali, mensili e annuali. A partire dal 2021, per chi è una persona maggiorenne residente in Italia e partecipa alla Lotteria, gli scontrini collegati a normali acquisti effettuati con carte e app di pagamento genereranno automaticamente biglietti virtuali della Lotteria che potranno far vincere premi al cliente e agli esercenti che li hanno emessi.