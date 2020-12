L’Ambrogino d’Oro ai Ferragnez: cos’è e che valore ha? Tutto sul premio milanese

“Influencer, imprenditori, intrattenitori. Impossibile ridurre a una definizione questa coppia che raggiunge oltre 33 milioni di follower. Durante la prima fase dell’emergenza sanitaria, hanno messo la notorieta’ al servizio della lotta al Covid-19 per provare a lenire le ferite della loro citta’. Con un racconto ironico sulla vita da famiglia milanese in quarantena, hanno sensibilizzato sull’importanza di osservare le regole per contenere il contagio“, con queste motivazioni Chiara Ferragni e Fedez hanno ricevuto oggi l’Ambrogino d’Oro.

I Ferragnez, amatissimi e seguitissimi, che si sono esposti molto durante l’emergenza coronavirus, invitando i follower a rispettare le regole, intrattenendo tutti gli italiani e facendo tanta beneficenza, sono stati premiati oggi con la Medaglia d’Oro del Comune di Milano, dal sindaco Sala e dal presidente del Consiglio Comunale Bertolè.

“Con altruismo unito a senso pratico, hanno lanciato una raccolta fondi per l’ampliamento in tempi record del reparto di terapia intensiva dell’Ospedale San Raffaele. A questo risultato straordinario si aggiunge l’impegno come volontari dell’iniziativa ‘Milano Aiuta’. Preparando la spesa e pedalando per la citta’ per consegnare cibo alle famiglie in difficolta’, hanno mostrato quanto sia importante, anche con gesti semplici, porgere la mano ai piu’ fragili nel segno di un autentico spirito ambrosiano“, recita ancora la nota dedicata ai Ferragnez che hanno commentanto “Speriamo di fare sempre di più”.

Cos’è l’Ambrogino d’Oro?

Si tratta di un premio prettamente milanese, la massima onorificenza cittadina. Viene assegnato ogni anno dal Comune di Milano a chi si impegna per il bene comune ed è un segno di gratitutine. Il nome viene dal santo patrono della città, Sant’Ambrogio.

Quanto vale l’Ambrogino d’Oro?

Si tratta di una moneta, che porta lo stemma del comune di Milano, che pesa circa 3,5 grammi ed ha il valore di un fiorino di Firenze. Chi riceve l’Ambrogino d’Oro viene scelto dall’Ufficio di presidenza del consiglio comunale di Milano e la consegna dei premi avviene ogni anno il 7 dicembre, giorno di Sant’Ambrogio.