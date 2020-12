Ciclone Yasa, Fiji in ginocchio: almeno 4 morti e 23mila sfollati, aumenta il rischio di gravi malattie e malnutrizione

Devastante il passaggio del ciclone Yasa sull’arcipelago delle Fiji, nel Pacifico meridionale: si è lasciato dietro almeno 4 morti, circa 23mila sfollati e il pericolo di gravi malattie e malnutrizione. Le autorità locali hanno paragonano intere aree del Paese a “zone di guerra“. Interi villaggi sono stati spazzati via e sono stati distrutti raccolti agricoli e allevamenti di bestiame, con danni stimati dal governo di Suva in centinaia di milioni di dollari, mentre in molte parti dell’arcipelago mancano acqua e corrente elettrica.