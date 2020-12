Clamoroso in Champions League, accuse razziste dell’arbitro a calciatore di colore del Basaksehir: le squadre si ritirano

Clamoroso quanto successo stasera a Parigi durante la partita di Champions League tra il Psg e i turchi del Basaksehir: al 16° minuto le due squadre si sono ritirate negli spogliatoi per protesta, dopo le accuse razziste che uno degli arbitri, il quarto uomo, avrebbe rivolto a un calciatore di colore della squadra ospite. Il viceallenatore del Basaskesehir, Webo, è stato espulso dall’arbitro romeno Ovidiu Hategan per aver protestato: il tecnico accusava il quarto uomo, il romeno Sebastian Coltescu, di rivolgersi ad alcuni suoi giocatori con l’epiteto di ‘black guys‘. A quel punto nonostante la discesa in campo di Leonardo, dg del club parigino, i giocatori – anche quelli del Psg – hanno deciso di abbandonare il campo e la partita è stata sospesa.

In questa gara, secondo le designazioni arbitrali Uefa, l’arbitro Var è l’italiano Marco Di Bello, l’Avar Maurizio Mariani.