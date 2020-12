Clima, grido di allarme dalle isole del Pacifico: vertice online dei capi di Stato e di governo

Nuovo grido di allarme delle isole del Pacifico sul clima: la prossima settimana i capi di Stato e di governo si incontreranno virtualmente per chiedere l’adozione urgente di una politica internazionale per combattere il riscaldamento globale.

A mettere a rischio le piccole isole è infatti l’innalzamento del livello degli oceani causato dallo scioglimento dei ghiacci, senza contare i fenomeni meteo estremi, ai quali sono esposte e vulnerabili.

Il primo ministro dell’arcipelago di Tuvalu, Kausea Natano, ha anticipato che il Forum delle Isole del Pacifico, composto da 18 membri, dovrebbe spingere i Paesi a intraprendere azioni significative: si tratta di un appello lanciato in vista del vertice del 12 dicembre, co-organizzato dalle Nazioni Unite, dal Regno Unito e dalla Francia, in occasione del 5° anniversario dell’Accordo di Parigi sul clima.