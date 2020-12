Climate Central: negli USA aumenta il numero di abitazioni a rischio inondazioni

Una nuova analisi condotta dagli scienziati di Climate Central e pubblicata su Environmental Research Letters ha rilevato che il numero di unità abitative a prezzi accessibili a rischio di inondazioni costiere e innalzamento del livello del mare negli Stati Uniti dovrebbe più che triplicare, arrivando a quasi 25.000 nei prossimi tre decenni. Il New Jersey, New York e il Massachusetts hanno la quota maggiore di alloggi a prezzi accessibili e il numero di unità a rischio; le proiezioni per New York City, Atlantic City e Boston mostrano che ogni città potrebbe avere migliaia di unità esposte a inondazioni costiere croniche entro il 2050.

Una risorsa già scarsa e alloggi a prezzi accessibili sono particolarmente vulnerabili alle inondazioni, poiché queste case tendono ad essere più vecchie e mancano di caratteristiche che migliorano la resilienza (come le valvole di protezione dalle inondazioni, energia off-grid o valvole di prevenzione le misure. Inoltre, i residenti di alloggi a prezzi accessibili spesso non hanno le risorse finanziarie per riparare, ricostruire o ritirarsi dalle loro abitazioni dopo che sono state danneggiate dalle acque alluvionali.

I giornalisti di Climate Central hanno collaborato con i notiziari locali e regionali per produrre una copertura approfondita dei rischi per gli alloggi a prezzi accessibili e di come i residenti sono stati colpiti nel New Jersey e Miami Beach, con ulteriori reportage in corso a Boston. Un’altra copertura mediatica include storie di The Guardian, Bloomberg CityLab, Thomson Reuters Foundation e dozzine di agenzie di stampa locali.