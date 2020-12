Clonato il primo maiale tibetano in Cina: è una svolta nel campo della clonazione animale

Nella Regione Autonoma del Tibet, in Cina sudoccidentale, è nato il primo maiale tibetano clonato. Si tratta della prima applicazione della clonazione di cellule somatiche avvenuta con successo nella regione. Lo hanno dichiarato oggi le autorità locali. Il maiale è nato alle 15.30 di ieri presso il centro di ricerca sui maiali tibetani della Tibet Agricultural and Animal Husbandry University (TAAHU). Per conservare le sue cellule somatiche in perpetuo, i ricercatori hanno anche usato la tecina della sopraffusione. Il maiale tibetano si trova sull’altopiano del Qinghai-Tibet, ed è una specie rara che può abitare in regioni fredde e montuose di alta quota. “Fa parte degli sforzi per evitare che la peste suina africana comparsa in tutto il mondo negli ultimi anni minacci la specie del maiale tibetano”, ha detto Shang Peng, che ha guidato il team di ricerca del centro di ricerca sul maiale tibetano TAAHU. “Segna una svolta per il Tibet nel campo della clonazione animale e giocherà un ruolo importante nel programma di allevamento del maiale tibetano”, ha detto Chilai Wanggyi, a capo del dipartimento regionale di scienza e tecnologia.