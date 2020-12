Il collegio elettorale conferma la vittoria, Joe Biden è il 46° presidente degli Stati Uniti

Il Collegio elettorale ha confermato la vittoria di Joe Biden come nuovo presidente degli Stati Uniti, con una maggioranza di 306 voti e confermando il risultato delle elezioni del mese scorso.

Nonostante tutte le accuse di brogli, non provate da Trump, non ci sono state sorprese perché tutti i voti elettorali assegnati nel voto popolare del mese scorso sono stati confermati. Biden ha battuto facilmente Trump, che aveva 232 voti elettorali. Il democratico aveva superato il repubblicano in carica di oltre 7 milioni nel voto popolare a livello nazionale.

Biden ha rinnovato la sua promessa elettorale di essere il presidente di tutti gli americani, che abbiano votato per lui o meno, e ha affermato che il Paese ha un duro lavoro da fare sul virus e sull’economia.

Congratulazione a Biden sono giunte anche da Vladimir Putin.