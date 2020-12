Colloquio Salvini-Conte: il leader della Lega chiede la circolazione tra comuni nei giorni di festa e cambiamenti per le scuole

Nel tardo pomeriggio di oggi si è svolto un breve colloquio tra Matteo Salvini e Giuseppe Conte al termine dell’intervento del leader leghista in Senato. Salvini, come riferiscono fonti della Lega, si e’ avvicinato al premier chiedendo un incontro urgente sull’apertura delle scuole e sulle chiusure di Natale. In particolare, il leader leghista ha espresso preoccupazione perche’ la ripresa dell’attivita’ scolastica senza programmazione – soprattutto a proposito del trasporto pubblico – rischia di aumentare i contagi. Salvini ha anche chiesto di allentare i divieti previsti nei giorni di festa, almeno per permettere la circolazione all’interno delle province o nel raggio di poche decine di chilometri dalla propria abitazione.