Colpito da un fulmine mentre passeggia vicino al faro: ventenne ricoverato in ospedale

Stava passeggiando con un amico vicino alla torre di avvistamento del faro, quando all’improvviso un fulmine lo ha centrato in pieno, sbalzandolo sul terreno. Un giovane di circa vent’anni e’ stato trasportato con codice rosso all’ospedale Brotzu di Cagliari, le sue condizioni non sono gravi. L’episodio e’ avvenuto questa sera a Capo San Marco nella penisola del Sinis a Cabras nell’Oristanese, una zona oggi piegata dal maltempo. I due giovani si trovavano vicino al faro quando il fulmine ha colpito il ventenne. L’amico ha chiamato i soccorsi. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco con le squadre Saf, i carabinieri, i volontari del soccorso e il 118. Il giovane, in stato confusionale, e’ stato soccorso e trasportato in ospedale dove sara’ sottoposto a tutti gli accertamenti. Nel corso della giornata i vigili del fuoco di Oristano sono stati impegnati in numerosi interventi a causa de maltempo. Allagamenti e smottamenti a causa delle forti piogge si sono registrati nella zona di Bosa, ma anche a Tresnuraghes e in tutto l’Oristanese.