Natale 2020, dalla sala da pranzo al bagno: come addobbare a festa tutta casa, c’è anche la carta igienica natalizia

Il Natale è alle porte e nonostante l’emergenza coronavirus la voglia di festeggiare è tanta, tantissima. Anche se quest’anno non ci si potrà riunire come gli anni passati, con amici e parenti, per cenoni, pranzi interminabili e divertenti riunioni per giocare a tombola o a carte, in tutte le case si respira un’atmosfera magica grazie alle decorazioni e agli addobbi natalizi.

Quest’anno in tantissimi hanno anticipato di gran lunga il ‘montaggio’ dell’albero di Natale, proprio per iniziare a respirare aria di felicità dopo un anno davvero complicato. Ma non finisce qui, per rendere tutto ancora più magico non basta l’albero di Natale, coloro che amano profondamente le feste natalizie addobbano tutta la casa a tema. Ovviamente con questo non intendiamo che in bagno o in camera da letto spuntano palline di Natale, ghirlande o altri addobbi: ad ogni ambiente i suoi accessori.

Partiamo dalla cucina:

C’è chi metterà qualche addobbo qua e là, ma a fare la differenza sarà una decorazione ‘completa’.

Tovaglie e tovaglioli:

Piatti di carta e ceramica:

Bicchieri:

Tazzine:



Vassoi e piatti da portata:

Barattoli:

Spostiamoci adesso in salotto:

Andiamo precisamente sul divano. Amazon offre l’imbarazzo della scelta per quanto riguarda federe per cuscini e plaid a tema Natale:

Non possono mancare soprammobili, decorazioni e luci natalizie poi da mettere sulla parete attrezzata. Lanterne, trenini, luci, gnomi e chi più ne ha più ne metta:

E’ il turno adesso del bagno:

Sì, anche il bagno va decorato a tema. Su Amazon sono cliccatissimi i rotoli di carta igienica natalizi, ma anche tappetini, set per wc e tanto altro:

Tocca adesso alla camera da letto:

Il ruolo principale spetta alla parure. Federe, lenzuola, copriletto e piumone devono essere perfetto per il periodo di Natale:

Infine, largo spazio agli zerbini, accessorio che farà in qualche modo capire lo spirito col quale si affrontano le festività: