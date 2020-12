Ai tempi dei social, una delle domande più ricorrenti che si pongono gli utenti, soprattutto di Instagram e Tik Tok, è la seguente: “come fanno gli influencer a fare foto e video perfetti?”. Una domanda che in tanti si pongono tantissimo in questo periodo visto l’avvicinarsi del Natale, momento in cui, soprattutto quest’anno, ci si diverte a scattare foto di famiglia, in casa. La risposta è semplicissima: il trucco è nella luce! Gli influencer sembrano avere poteri magici perchè riescono a scattare foto e a girare video perfetti anche in ambienti scuri, ma per ottenere i loro stessi risultati basta veramente poco.

Fino a qualche anno fa spopolavano la cover con la luce o il selfie ring, in modo tale da poter fare selfie perfetti grazie ad una perfetta luminosità data dai led sulla protezione dello smartphone. In questo modo non c’era bisogno di filtri o particolari ritocchi alle foto.

Queste soluzioni sembrano adesso superate, almeno per quanto riguarda foto e video girati dentro casa. Tra gli influencer spopola adesso un nuovo ‘attrezzo’. Si tratta di un grande anello lumisono posizionato su un treppiede. E’ possibile regolare l’altezza, l’inclinazione e anche l’intensità della luce in modo da avere un risultato perfetto.

Su Amazon ce ne sono di diversi tipi e di vario prezzo. Un’ottima idea per i regali di Natale, anche per gli scatti di famiglia da mandare ad amici e parenti.