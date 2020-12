Dall’8 dicembre l’Extra Cashback di Natale, come funziona? Esclusi dal rimborso gli acquisti online

Il Premier Conte ha parlato ieri sera, nella conferenza stampa per illustrare le misure restrittive del nuovo Dpcm, in vigore da oggi. Giuseppe Conte ha illustrato agli italiani il nuovo Extra Cashback di Natale, del Piano Italia Cashless, che serve per per incentivare l’uso di carte di credito, debito e app di pagamento, per modernizzare il Paese e favorire lo sviluppo di un sistema più digitale, veloce, semplice e trasparente. “Abbiamo deciso di far partire da subito il piano Italia cashless: dall’8 dicembre parte l’extra cashback di Natale, chi paga con le carte avrà un rimborso del 10 per cento su tutti gli acquisti fatti con le carte“, ha dichiarato il Premier ieri sera.

“Ci sarà un rimborso che potrà arrivare fino a 150 euro, questo non vale solo per la famiglia ma per la singola persona, quindi cumulabile in famiglia“, ha aggiunto, spiegando che bisogna “scaricare l’app IO e identificarsi con l’identità e lettronica e lo Spid“, spiegando che “sembra complicato ma è semplice“. In tantissimi hanno subito pensato, quindi, di aspettare qualche giorno prima di sbizzarrirsi con gli acquisti online, ma il Premier Conte ha frenato subito gli entusiasmi: “Abbiamo voluto evitare che valesse anche per gli acquisti on line, tutti li abbiamo incrementati in questo periodo ma adesso dobbiamo favorire gli esercizi di prossimità“.

Come funziona il Piano Italia Cashless?

Per partecipare assicurati di avere SPID o la Carta d’Identità elettronica (CIE).

Puoi richiederlo gratuitamente a uno dei provider che trovi sul sito spid.gov.it.

Puoi richiedere il rilascio della CIE presso il tuo Comune.

Poi scarica l’app IO e, dopo l’avvio del Cashback, abilita le carte che utilizzi per i pagamenti.

Non vale per la famiglia, ma per la singola persona, quindi sarà cumulabile all’interno della famiglia

Esclusi gli acquisti online

Inclusi pagamenti dal dentista, al supermercato, al panificio, dal parrucchiere, in tutte le attività ‘fisiche’.