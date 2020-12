Come è nata la Luna? Una simulazione mostra la “teoria dell’impatto gigante” [VIDEO]

Numerose le teorie sulla formazione della Luna, unico satellite naturale della Terra: tra le più note c’è sicuramente la “teoria dell’impatto gigante”.

Nel 1975 William Hartmann e Donald Davis ipotizzarono l’impatto di un corpo delle dimensioni di Marte (Theia o Orpheus) con la Terra. Da questa collisione, avvenuta 4,5 miliardi di anni fa, si sarebbe generato abbastanza materiale, nell’orbita circumterrestre, da permettere la formazione della Luna.

Gli scienziati della Durham University hanno realizzato una simulazione al computer per visualizzare e comprendere come la Luna potrebbe essersi formata, a partire da una gigantesca collisione tra la Terra primordiale e un altro enorme oggetto, 4,5 miliardi di anni fa. Per mezzo di simulazioni con un supercomputer, hanno fatto schiantare un pianeta delle dimensioni di Marte – Theia – contro la Terra: la collisione ha prodotto un corpo in orbita con potenziale evoluzione in un oggetto simile alla Luna.