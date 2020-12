Inverno 2020 e Grande Congiunzione Giove Saturno: Google dedica un bellissimo Doodle ai due eventi astronomici

Mentre l’emisfero settentrionale si prepara all’inverno e alla sua notte più lunga dell’anno, sembra che Giove e Saturno abbiano deciso di mettere in scena uno spettacolo abbastanza insolito per il mondo! I due pianeti più grandi del nostro sistema solare quasi si sovrapporranno per formare un “doppio pianeta”, un evento che non è stato facilmente visibile dal Medioevo, quasi 800 anni fa.

Oggi il Doodle animato di Google celebra il primo giorno d’inverno dell’emisfero settentrionale ma anche questa rara vista di una “Grande Congiunzione”, che può essere osservata da qualsiasi parte del mondo. Ma cosa crea questo fenomeno celeste? In base alle loro orbite, dal nostro punto di vista sulla Terra, Giove e Saturno arriveranno a un decimo di grado l’uno dall’altro, un appuntamento da quasi una sola volta nella vita che è stato ricreato nel Doodle animato di Google. Ma l’apparenza inganna: infatti i due giganti gassosi in realtà resteranno alla grande distanza di oltre 700 milioni di chilometri.

Assicuratevi di guardare in basso nel cielo, poco sopra l’orizzonte al calar del sole, per ammirare questo epocale incontro tra Giove e Saturno.