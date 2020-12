Consegnata a Torino l’antenna per il telescopio spaziale Euclid: studierà l’energia e la materia oscura

Thales Alenia Space in Spagna, joint venture tra Thales (67%) e Leonardo (33%), ha consegnato l’antenna ad alto guadagno in banda K presso il suo stabilimento di Torino, dove sarà integrata al resto del satellite Euclid. Thales Alenia Space in Spagna è responsabile del sistema di telecomunicazioni dello spazio profondo che comprende il pannello di comunicazione consegnato nel 2019 e l’antenna ad alto guadagno, costruita da Thales Alenia Space a Roma.

Thales Alenia Space in Italia è il primo contraente per la realizzazione del satellite della missione Euclid ed è anche responsabile del suo modulo di servizio, mentre Airbus in Francia, in qualità di partner industriale principale, sta sviluppando lo strumento.

Euclid, una missione di astronomia e astrofisica dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA), il cui lancio è previsto nel 2022 con un razzo Soyuz, dallo Spazioporto europeo nella Guiana francese, sorveglierà il cielo con un telescopio spaziale di 1,2 m di diametro per esplorare l’energia e la materia oscura per comprendere meglio l’origine dell’espansione accelerata dell’Universo.

Euclid mapperà la struttura dell’Universo su larga scala lungo 10 miliardi di anni luce, rivelando la storia della sua espansione e della crescita di struttura nel corso degli ultimi tre quarti della sua storia. La missione è ottimizzata per rispondere a alcune delle domande più importanti della cosmologia moderna: “Com’è nato l’Universo e perché si sta espandendo a un tasso di accelerazione, piuttosto che decelerare a causa dell’attrazione gravitazionale di tutta la materia in esso contenuta?”

Il contratto per lo sviluppo del sistema di telecomunicazioni di Euclid è stato uno dei più grandi contratti ottenuti dalla nostra azienda nei suoi 30 anni di attività in Spagna – ha dichiarato Eduardo Bellido, CEO di Thales Alenia Space in Spagna – “L’antenna ad alto guadagno completa la consegna del sistema di telecomunicazioni in questa importante missione, uno dei programmi di punta dell’Agenzia Spaziale Europea che ci aiuterà a migliorare la comprensione dell’Universo. Una pietra miliare di cui siamo molto orgogliosi e che consolida Thales Alenia Space in Spagna come riferimento europeo nei sistemi di comunicazione spaziale.”

Comunicazioni a 1.5 milioni di kilometri

Euclid mapperà la distribuzione 3D fino a due miliardi di galassie e la materia oscura ad essa associata, distribuita lungo la gran parte del cielo al di fuori della Via Lattea. La mappa completa consisterà in 150 mila immagini ad alta definizione con colori associati e informazioni spettrali, circa un petabyte di dati da scaricare. Questa grande quantità di dati verrà trasmessa dal satellite dalla sua orbita intorno al punto di Lagrange L2 Sole-Terra, circa 1.5 milioni di Kilometri di distanza, per mezzo del suo sistema di trasmissioni dati in radiofrequenza (26 GHz) in banda K alla stazioni ESA situate a Cebreros, in Spagna, e a Malargüe, in Argentina, dotate di antenne paraboliche di circa 35 metri. Euclid imbarca anche un sistema in banda X per controllare e monitorare il veicolo spaziale che misura anche la sua distanza dalla Terra.

Thales Alenia Space in Spagna è un fornitore specializzato di sistemi di telecomunicazioni satellitari con un solido patrimonio nelle TT&C e nei sistemi di trasmissione dati per tutti i tipi di missioni spaziali e orbite, che spaziano da missioni in orbita terrestre bassa (LEO), in orbita geostazionaria (GEO), in orbita lunare (Smart-1, KPLO, ESPRIT) a missioni di atterraggio sulla Luna (VIPER, NOVA-C) , missioni scientifiche che orbitano intorno al punto di Lagrange L2 (Herschel, Planck, Euclid, WFIRST, PLATO) nonché a missioni verso asteroidi (HERA).

L’antenna Euclid a banda K ad alto guadagno, dispiegabile e orientabile, deriva dalla esperienza unica di Thales Alenia in Italia in questo settore, in particolare nelle missioni di esplorazione del Sistema Solare, come Cassini-Huygens (Saturno), Bepicolombo (Mercurio) ed ExoMars (Marte).

Thales Alenia Space in Italia ha fornito anche il transponder X-band, mentre gli amplificatori X-band e K-band Traveling Wave Tube (TWTA) sono stati sviluppati da Thales Alenia Space in Belgio.

Il Service Module e il Payload Module sono attualmente in fase di test di integrazione finale, rispettivamente in Thales Alenia Space a Torino e in Airbus a Tolosa.

Dopo l'unione dei 2 moduli e il grande scudo solare, la cui consegna presso il sito di Thales Alenia Space a Torino è prevista nel terzo trimestre del 2021, il modello di volo completo del telescopio sarà sottoposto alla campagna di test ambientale, aprendo la strada al suo lancio.