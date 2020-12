Coronavirus, la Turchia aggiunge gli asintomatici tra i casi totali: ha gli stessi contagiati dell’Italia, ma un quarto dei morti [DATI]

I casi di Coronavirus registrati in Turchia dall’inizio della pandemia sono 1.748.567. Lo ha annunciato stasera il ministero della Salute di Ankara, rivedendo al rialzo le cifre finora fornite finora, che includevano solo il numero totale dei “malati“. In sostanza la Turchia ha aggiunto gli asintomatici noti al conteggio, che fino ad oggi erano esclusi (il dato ufficiale era inferiore della metà dei casi). Dopo aver iniziato a diffondere da fine novembre il dato quotidiano di tutti i contagiati, compresi gli asintomatici, la Turchia aggiorna così anche il numero dei casi complessivi. Il mancato allineamento di Ankara agli standard internazionali aveva suscitato critiche da parte delle associazioni locali dei medici, che da tempo denunciano un numero maggiore di infetti di quello ufficialmente riconosciuto. Adesso, però, il dato viene ricalcolato come nel resto del mondo, e balza subito all’occhio come la Turchia ha un numero di casi analogo a quello italiano ma esattamente un quarto dei morti rispetto a quelli del nostro Paese. E’ l’8° Paese al mondo per numero di casi assoluti, ma anche uno di quelli con la mortalità più bassa. Migliore persino rispetto a quella della Germania, il Paese europeo con il minor numero di morti in rapporto alla popolazione.