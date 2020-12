Coronavirus, altro che terza ondata: la seconda non è mai finita. Oggi in Italia altri 20 mila casi e 649 morti, il bollettino

I dati ufficiali e le ultime notizie sulla pandemia di Coronavirus forniti dalla protezione civile: nelle ultime 24 ore in Italia ci sono stati 649 morti, 24.728 guariti e 19.903 nuovi casi su 196.439 tamponi. Oggi è risultato positivo il 10,13% dei test effettuati, percentuale in aumento rispetto a ieri. Le Regioni con il più alto numero di nuovi casi nelle ultime 24 ore sono Veneto (5.098), Emilia Romagna (1.807), Puglia (1.478) e Lazio (1.194). Il bilancio aggiornato ad oggi in Italia è di:

1.825.775 casi totali



64.036 morti

1.076.891 guariti

I pazienti attualmente positivi al Covid-19 in Italia sono 684.848.

Attendiamo il dato sulle ospedalizzazioni.

Di seguito il grafico con l’andamento del dato dei nuovi contagi giornalieri nel nostro Paese dal 26 Febbraio:

La tabella con tutti i dati Regione per Regione: