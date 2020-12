Coronavirus, in viaggio per l’America senza mascherina: Rudy Giuliani in ospedale a Washington, considerato “ad alto rischio”

Ricoverato in ospedale l’ex sindaco di New York Rudy Giuliani, avvocato personale del Presidente Trump: secondo la CNN, il legale si trova al Georgetown University Medical Center.

Giuliani, risultato positivo al Coronavirus, è considerato “ad alto rischio” per l’età (76 anni), in quanto fumatore, e per un tumore alla prostata per il quale è stato a lungo in cura: è stato lui stesso a confermare l’esito del test e il ricovero scrivendo su Twitter che sta “ricevendo grandi cure e si sente bene“.

L’ex sindaco di New York ha girato in lungo e in largo gli Stati Uniti, guidando la lunga battaglia legale del Presidente per ribaltare i risultati delle elezioni presidenziali del 2020.

Nelle ultime settimane, l’ex sindaco di New York ha ripetutamente ignorato le linee guida sulla salute pubblica, apparendo senza mascherina, così come la maggior parte delle altre persone presenti agli eventi, anche in ambienti interni.